Corriere dello Sport: “Fiorentina, settimana chiave. Per 30 milioni o Sorloth subito oppure Retegui poi”

La settimana appena iniziata può dare un senso preciso e definito all’interesse che il club viola ha da una parte per l’attaccante italo-argentino e dall’altra per l’attaccante norvegese, facendo diventare uno dei due l’obiettivo vero e proprio. Retegui è sempre in cima alla lista dei preferiti, mentre Sorloth ha scalato rapidamente le posizioni. Intanto, c’è un tratto che li accomuna: il prezzo. I trenta milioni chiesti per Retegui hanno frenato il club di Commisso. L’italo-argentino piace per le qualità tecnico-tattiche e per lo spirito battagliero che ci mette, ma il costo del cartellino è un freno. Il centravanti norvegese invece, grazie alle sue le caratteristiche tecnico-atletiche, con i suoi 195 cm di altezza fanno del giocatore del Villarreal l’interprete perfetto per il gioco di Palladino. Nel caso di Sorloth, la Fiorentina potrebbe stringere la trattativa fino a concretizzarla in tempi brevi se la settimana dovesse portare con sé informazioni ed elementi giusti. Ecco perché Sorloth subito o Retegui dopo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

