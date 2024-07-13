Tena (Ds Villareal): "Tutti vogliono Sorloth, è stato il miglior attaccante della Liga"
Il Direttore sportivo del Villareal non ha paura di perdere Sorloth in questa sessione di mercato
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2024 15:15
Il Direttore sportivo del Villareal Miguel Angel Tena ha parlato di uno dei suoi giocatori più ricercati sul mercato dopo l'ultima stagione ossia Sorloth: "In tanti me l'hanno chiesto, è normale è stato il miglior attaccante della Liga, è giusto abbia mercato. Abbiamo fatto una grande stagione e lui ha giocato ad un livello veramente alto. Alexander ha delle richieste, ascoltiamo tutti e poi decideremo però restiamo sereni e lo proveremo a tenere".
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