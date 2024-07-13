Tena (Ds Villareal): "Tutti vogliono Sorloth, è stato il miglior attaccante della Liga"

Il Direttore sportivo del Villareal non ha paura di perdere Sorloth in questa sessione di mercato

Il Direttore sportivo del Villareal Miguel Angel Tena ha parlato di uno dei suoi giocatori più ricercati sul mercato dopo l'ultima stagione ossia Sorloth: "In tanti me l'hanno chiesto, è normale è stato il miglior attaccante della Liga, è giusto abbia mercato. Abbiamo fatto una grande stagione e lui ha giocato ad un livello veramente alto. Alexander ha delle richieste, ascoltiamo tutti e poi decideremo però restiamo sereni e lo proveremo a tenere".

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