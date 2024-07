Corriere dello Sport: “Non solo Fiorentina su Sorloth, la Roma ha offerto 20 milioni al Villarreal”

La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Alexander Sørloth, centravanti norvegese classe 1995 in forza al Villarreal. L’attaccante, però, piace anche alla Roma, fiduciosa di poter arrivare al gigante norvegese senza essere costretta a versare nelle casse del club i 30 milioni richiesti dal Villarreal, che non può permettersi di mettere in vendita il giocatore chiedendo i 38 milioni della clausola rescissoria. La Roma ha presentato nelle ultime ore un’offerta da 20 milioni di euro al club spagnolo che adesso deve dare una risposta a Ghisolfi. E, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà positiva. La sensazione è che servirà del tempo per trovare una quadra tra domanda e offerta, per far avvicinare le parti e trovare un’intesa di massima. La Roma non ha intenzione per adesso di arrivare ai trenta milioni richiesti: tante sono le operazioni da portare avanti, tanti sono i ruoli da rinforzare nella rosa e troppe saranno le spese in questa sessione estiva. Lo scrive il Corriere dello Sport.