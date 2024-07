Corriere dello Sport: “Fiorentina-Roma contatti per Bove. Resistono le piste Vranckx e Thorstvedt”

Uno dei primi nomi era e rimane Aster Vranckx del Wolfsburg. Con il belga l’accordo non è mai stato un problema, soprattutto perché ha un accordo con il club tedesco che è molto inferiore rispetto a quanto, invece, potrebbe garantirgli la Fiorentina. Quindi la sua volontà è quella di andarsene. I viola traccheggiano esponendosi a rischi, considerato il corteggiamento del Crystal Palace che può avanzare una proposta economicamente più ricca ma calcisticamente meno allettante.

Occhio anche a Edoardo Bove, per il quale nelle ultime ore sono partiti i contatti con la Roma: Daniele Pradè lo stima molto e i suoi rapporti privilegiati con i giallorossi possono fare la differenza. Tutto sta nel capire quanto chiederà il club capitolino, che non lo ritiene incedibile. La Fiorentina aveva pensato poi a Tanner Tessman, classe 2001 del Venezia, ma l’Inter è ormai ai dettagli per chiudere l’operazione.

Thorstvedt è in cima alla lista dei desideri della Fiorentina, che lo considera una pedina perfetta da impiegare sia più indietro che sulla trequarti secondo necessità. Il Sassuolo lo valuta grosso modo 10 milioni di euro, ma può lasciarlo partire per 8-9. Al tecnico Palladino non dispiacerebbe affatto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

