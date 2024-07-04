Di Marzio: "La Fiorentina è tornata su Gudmundsson, riavviati i contatti col Genoa"

Secondo l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio la Fiorentina potrebbe rispondere con l'islandese alla beffa di Zaniolo all'Atalanta

La Fiorentina di Raffaele Palladino torna a pensare ad Albert Gudmundsson. Il club viola aveva già cercato di acquistare il trequartista del Genoa nello scorso mercato invernale e dopo il mancato arrivo di Zaniolo, andato all'Atalanta, la Fiorentina ora potrebbe tornare su di lui.

La società viola aveva già cercato di acquistare l'islandese a gennaio, arrivando ad offrire più di 20 milioni di euro, ma il Genoa non voleva cedere il proprio giocatore durante la stagione. Al momento, la Fiorentina ha riavviato i primi contatti con il Genoa per Gudmundsson ma non ha ancora presentato una nuova offerta ufficiale al club rossoblù. Nei prossimi giorni vedremo l'eventuale evoluzione della situazione.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

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