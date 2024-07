Gazzetta: “Il Monza dice no al prestito chiesto dalla Fiorentina per Colpani. Vuole 20 milioni”

Dopo il colpo Kean, per il quale ormai mancano solo le visite mediche, un obiettivo che i viola non vogliono mollare è Andrea Colpani. Il tecnico e il ragazzo si conoscono alla perfezione, e proprio Palladino ha tirato fuori il meglio dal fantasista. La trattativa potrebbe sbloccarsi con un’offerta da 15-20 milioni. Per adesso il prestito proposto dalla Fiorentina è stato rifiutato. Su di lui ci sono anche l’OM di De Zerbi, e la Lazio. Che però guardava da vicino il ragazzo con Sarri in panchina, adesso le cose sono cambiate. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

