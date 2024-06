Bucchioni: “La Fiorentina deve ripartire. In attacco servono certezze, Sorloth identikit giusto per Palladino”

Enzo Bucchioni, giornalista sportivo e opinionista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, soffermandosi sulle tematiche più calde in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

Sul mercato in generale: “La Fiorentina adesso deve ripartire, per questo motivo sarà un mercato. Nella squadra rimarranno una manciata di calciatori, poco più di una dozzina, quindi andranno messi una decina. Sì, qualche giovane resterà e va valutato dall’allenatore, Bianco su tutti, ma vanno valutati. Ci sono più strade da percorrere, e una riguarda calciatori di contorno, vedi Maxime Lopez che è già stato qui e conosce l’ambiente, potrebbe essere un giocatore da prendere e mettere lì anche per numero.”

Sull’attaccante: “L’obiettivo primario è portare a Firenze un centravanti che susciti interesse e coinvolga i tifosi, e che deve essere un certezza dal punto di vista tecnico. Serve una sicurezza, non un’operazione alla Jovic. Ci vorrà tempo e lavorare in sintonia con l’allenatore, sono operazioni delicate e non si può avere fretta.”

Su Sorloth e Retegui: “L’identikit lo dà l’allenatore, che a Monza si è fatto comprare un calciatore come Djuric, alto fisicamente e che occupi l’area, ma che faccia anche gioco. Sorloth assomiglia a questo tipo di giocatore, ma ha 29 anni; tuttavia, si può guadagnare nella resa immediata del giocatore. Lucca è un 2000, più una scommessa ma può essere l’investimento che ha margini di crescita, dopo un buon campionato ad Udine è da tenere sotto osservazione”.

Un’opinione finale: “Quindi, ribadisco che serve acquistare un calciatore che dia delle certezze là davanti. Per quanto riguarda il portiere, Terracciano è reduce dalla sua migliore stagione, ma l’ultima parola è sempre dell’allenatore. Se fosse contento del calciatore non c’è alcun problema da porsi. Da quanto si capisce, Palladino vuole due portieri che si equivalgono. Va capito se è pronto Martinelli e che valutazioni sono state fatte sul ragazzo, Christensen lascia delle perplessità, soprattutto per quanto riguarda i fondamentali. Infine, bisognerà prendere un altro difensore centrale forte, che dia garanzie.”

