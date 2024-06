Dall’Inghilterra: “Il Tottenham è interessato a Milenkovic, su di lui anche West Ham, Aston Villa e Newcastle”

Secondo TBR football il Tottenham ha messo gli occhi sul centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic e lo sta osservando da vicino. Postecoglou avrebbe infatti individuato in Nikola Milenkovic il difensore perfetto per sostituire Cristian Romero che sembra essere prossimo a lasciare il club Londinese, ma il Tottenham non è il solo interessato al giocatore su di lui ci sono anche West Ham, Aston Villa, Newcastle e Nottingham Forest. Milenkovic ha però ancora un contratto lungo con la Fiorentina che mette il club di Serie A in una posizione di forza in fase di trattativa, vedremo come si evolverà la situazione.

IL PUNTO DI PEDULLA SUL MERCATO