Da Milano scrivono: “Pobega candidato forte per il centrocampo della Fiorentina”

La Fiorentina continua a lavorare alacremente sul mercato per poter consegnare a Raffaele Palladino una squadra competitiva per la prossima stagione. Ma oltre al ruolo di centravanti, il club viola è anche alla ricerca di profili che possano puntellare la mediana, dopo l’addio di Arthur e quello quasi certo (per il contratto in scadenza) di Alfred Duncan. Secondo quanto raccontano oggi i colleghi di milannews.it, il candidato forte in questo senso potrebbe essere Tommaso Pobega.

PROFILO – Secondo il portale, i viola hanno iniziato a far registrare i primi interessamenti per il centrocampista del Milan. Il ragazzo ha bisogno di giocare e per questo i rossoneri potrebbero acconsentire ad una sua cessione. Su di lui, si legge, c’è però forte anche l’interesse della sua ex squadra: il Torino. Situazione da monitorare attentamente.

Fonte calciomercato.com

