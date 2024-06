Pedullà rivela: “Bonaventura perplesso dal rinnovo offerto dalla Fiorentina, la società sta facendo marcia indietro”

Giacomo Bonaventura e la Fiorentina: storia di un addio da non escludere. Tutto questo perché, non essendo scattato il rinnovo automatico rispetto al contratto in scadenza tra poche settimane, i negoziati si sono fermati. Il club viola avrebbe voluto lo stesso estendere il contratto per un’altra stagione, ma dinanzi alla perplessità di Bonaventura adesso sta facendo marcia indietro. Della serie: se non c’è la volontà reciproca, meglio andare ognuno per la propria strada di competenza. Margini per ricucire? La corda si sta spezzando. Lo scrive Alfredo Pedullà

