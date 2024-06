Fiorentina, incognita nazionali: il nuovo corso di Palladino partirà senza di loro

Saranno quatto i giocatori della Fiorentina convocati con le proprie nazionali in vista di quest’estate ricca di competizioni internazionali. Nico Gonzalez e Lucas Martinez Quarta sono stati chiamati dalla nazionale argentina per disputare la Copa America 2024, mentre Nikola Milenkovic e Antonin Barak parteciperanno agli Europei rispettivamente con Serbia e Repubblica Ceca. C’è poi l’incognita Lucas Beltran, che quasi sicuramente prenderà parte con l’Argentina Under 23 alle Olimpiadi che si disputeranno a Parigi.

Come già detto, Beltran prenderà parte alle Olimpiadi di Parigi. Una notizia non bella per la Fiorentina e per Raffaele Palladino, in quando le Olimpiadi si svolgeranno molto tardi, ovvero dal 24 luglio al 9 agosto (contando tutte le fasi fino alla finalissima). Così facendo Beltran perderà gran parte della preparazione, che anche quest’anno si dovrebbe svolgere al Viola Park. Va da sè che, in caso di percorso completo, sarà difficile vedere l’attaccante argentino in campo con la Fiorentina per la prima giornata di campionato (che ci sarà nel weekend del 17/18 agosto 2024), anche perché in quel caso per Beltran ci sarà almeno una settimana di vacanze. Probabile quindi che prima di settembre l’ex River Plate non possa essere arruolabile, una bella grana per la Fiorentina e per il suo nuovo allenatore.

Per quanto riguarda Copa America ed Europei, le date coincidono e non dovrebbero creare grossi problemi per quanto riguarda i calciatori viola convocati. La competizione americana comincerà il 21 giugno e finirà (in caso di finale) il 15 luglio. L’albiceleste di Gonzalez e Quarta giocherà il 21 giugno contro il Canada, il 26 giugno contro il Cile e il 30 giugno contro il Perù.

L’Europeo comincerà invece il 14 giugno e finirà il 14 luglio. La Serbia di Milenkovic sarà impegnata contro Inghilterra (16 giugno), Slovenia (20 giugno) e Danimarca (25 giugno), mentre la Repubblica Ceca di Barak giocherà contro il Portogallo (18 giugno), Georgia (22 giugno) e Turchia (26 giugno). Ipotizzando anche in questo caso un percorso completo, e ipotizzando che il ritiro della Fiorentina cominci nella seconda settimana di luglio, questi quattro calciatori viola convocati potrebbero essere a disposizione di Raffaele Palladino intorno alla fine di luglio.

Lo riporta www.firenzetoday.it

