Schira: "La Fiorentina è interessata a Pobega, in uscita dal Milan, piace anche a Genoa e Bologna"

La Fiorentina continua a seguire la situazione legata a Pobega. Sul centrocampista del Milan ci sono anche Genoa e Bologna

La Fiorentina è alla ricerca degli ultimi innesti per completare la rosa a disposizione di mister Palladino. Secondo quanto riportato da Nico Schira su X, il club viola continua a monitorare attentamente la situazione di Tommaso Pobega. Il centrocampista è in uscita dal Milan, tant’è che Fonseca non lo ha convocato per la prima gara dei rossoneri contro il Torino. Anche il Genoa e il Bologna sono interessati al giocatore rossonero.

Gazzetta: "La Fiorentina vorrebbe un ritorno di Arthur, ma la Juve non vuole contribuire sull'ingaggio"

https://www.labaroviola.com/gazzetta-la-fiorentina-vorrebbe-riportare-arthur-a-firenze-ma-la-juve-non-intende-contribuire-al-pagamento-dello-stipendio/264423/