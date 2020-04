In Serie B sta disputando una stagione di altissimo livello, sulla scia di quella affrontata da Gaetano Castrovilli alla Cremonese prima del gran salto in A, alla Fiorentina con rimbalzo in azzurro, è Tommaso Pobega. Il centrocampista stava contribuendo da assoluto protagonista all’ottimo campionato del Pordenone di Attilio Tesser: la mezzala sinistra è destinata a rientrare al Milan. Lo riporta Tuttosport.