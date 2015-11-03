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Notizie Pordenone Fiorentina

Lovisa si racconta: "Entusiasta dell'esperienza alla Fiorentina. In quarantena imparo a cucinare.."

15 aprile 2020 15:03

Pobega, in Serie B nel Pordenone c'è il nuovo Castrovilli. Il prossimo anno giocherà nel Milan

01 aprile 2020 12:53

Di Marzio, L'Ascoli in lizza per il prestito di Ranieri. Pordenone ancora avanti. La situazione

13 gennaio 2020 20:13

Il difensore Ranieri a gennaio andrà in B a giocare. È volata fra Pordenone e Benevento

10 gennaio 2020 18:24

Sportitalia, non solo il Pordenone su Ranieri, c'è anche il forte interesse dell'Empoli per il difensore

07 gennaio 2020 11:21

Sky, Ranieri in uscita dalla Fiorentina, potrebbe andare in prestito al Pordenone

04 gennaio 2020 22:26

Ranieri potrebbe partire in prestito. Su di lui l'interesse del Pordenone. La situazione

03 gennaio 2020 15:09

Pasqual: "Se mi chiamasse il Pordenone ci farei un pensierino. È distante da casa mia ma..."

02 ottobre 2019 21:27

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