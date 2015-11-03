Notizie Pordenone Fiorentina

Lovisa si racconta: "Entusiasta dell'esperienza alla Fiorentina. In quarantena imparo a cucinare.."
15 aprile 2020 15:03
Pobega, in Serie B nel Pordenone c'è il nuovo Castrovilli. Il prossimo anno giocherà nel Milan
01 aprile 2020 12:53
Di Marzio, L'Ascoli in lizza per il prestito di Ranieri. Pordenone ancora avanti. La situazione
13 gennaio 2020 20:13
Il difensore Ranieri a gennaio andrà in B a giocare. È volata fra Pordenone e Benevento
10 gennaio 2020 18:24
Sportitalia, non solo il Pordenone su Ranieri, c'è anche il forte interesse dell'Empoli per il difensore
07 gennaio 2020 11:21
Sky, Ranieri in uscita dalla Fiorentina, potrebbe andare in prestito al Pordenone
04 gennaio 2020 22:26
Ranieri potrebbe partire in prestito. Su di lui l'interesse del Pordenone. La situazione
03 gennaio 2020 15:09
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