Pasqual: "Se mi chiamasse il Pordenone ci farei un pensierino. È distante da casa mia ma..."

Queste le parole rilasciate a il Messaggero Veneto dall'ex capitano viola Manuel Pasqual: "Se mi chiamasse il Pordenone vacillerei, ci farei un pensierino. Da casa mia è distante ma è una piazza che c...

Queste le parole rilasciate a il Messaggero Veneto dall'ex capitano viola Manuel Pasqual: "Se mi chiamasse il Pordenone vacillerei, ci farei un pensierino. Da casa mia è distante ma è una piazza che conosco perchè ci ho già giocato. Mi hanno parlato tutti bene della società e la città sarebbe vicina a quella delle mie origini e della famiglia di mia moglie".