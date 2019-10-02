Pasqual: "Se mi chiamasse il Pordenone ci farei un pensierino. È distante da casa mia ma..."
Queste le parole rilasciate a il Messaggero Veneto dall'ex capitano viola Manuel Pasqual: "Se mi chiamasse il Pordenone vacillerei, ci farei un pensierino. Da casa mia è distante ma è una piazza che c...
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2019 21:27
Queste le parole rilasciate a il Messaggero Veneto dall'ex capitano viola Manuel Pasqual: "Se mi chiamasse il Pordenone vacillerei, ci farei un pensierino. Da casa mia è distante ma è una piazza che conosco perchè ci ho già giocato. Mi hanno parlato tutti bene della società e la città sarebbe vicina a quella delle mie origini e della famiglia di mia moglie".