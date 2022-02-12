Juric si lamenta: "Inspiegabile e scioccante il gol annullato, non è calcio e non ho capito motivo"

Perde in casa il Torino contro il Venezia e fa molto discutere il gol annullato a Belotti al 90, ne parla Ivan Juric a fine partita

Ivan Juric ha commentato il gol annullato a Belotti al 90', perchè Pobega in fuorigioco ostacola il difensore del Venezia che cosi non può intervenire su Belotti, episodio che condanna il Torino all'ennesima sconfitta, questa volta contro il Venezia in casa, le parole di Juric a Dazn: "Inspiegabile e scioccante, non ho nemmeno capito, Pobega è dietro Belotti, non si può nemmeno spiegare, adesso mi lamento anche io, non è calcio, difficile da capire. Quando ho visto le immagini non ho capito nulla. Certe situazione che stanno accadendo sono inspiegabili e questo episodio fa parte di quelli. Guardi e ti dispiace, la squadra aveva meritato il pareggio. Pobega non ostacola nulla, è scioccante" conclude Juric.

TUTTI CHIEDONO E VOGLIONO UN BIGLIETTO PER FIORENTINA-JUVENTUS

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