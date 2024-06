Cm.com: “Il Milan pensa ad uno scambio tra Amrabat e Pobega, la Fiorentina vuole solo soldi per Sofyan”

La Fiorentina continua nella sua ricerca di un centrocampista duttile da regalare a Raffaele Palladino per la viola che verrà. Daniele Pradè e Roberto Goretti stanno visionando diversi profili e, nelle ultime, ore, è emerso anche il nome di Tommaso Pobega, che al Milan sta trovando pochissimo spazio. Un nome, quello dell’ex Spezia, che ha fatto iniziare a circolare voci relative ad un possibile scambio proprio col Milan. In particolare, il Milan apprezza il profilo di Sofyan Amrabat che, dopo l’esperienza non fortunatissima in prestito al Manchester United è pronto a far ritorno alla Fiorentina. Voci milanesi, spiega la Nazione, hanno ipotizzato che le due squadre potessero imbastire uno scambio proprio fra il marocchino e Pobega. Voci, si legge, destinate a rimanere tali dato che la Fiorentina intende lasciar partire l’ex Verona solo a fronte di un’entrata economica. Lo scrive Calciomercato.com

