Nani: “Lucca lo abbiamo riscattato per tenerlo ma se arriva un grande club ci sediamo e ascoltiamo”

Il Direttore Tecnico dell’Udinese Nani ha parlato in conferenza stampa di Lorenzo Lucca, nome accostato in questi giorni anche alla Fiorentina che è alla ricerca di una punta, queste le dichiarazione di Nani su Lucca: “Lucca lo abbiamo riscattato e lo vogliamo tenere, poi so che nel mercato succede di tutto, però è un ragazzo che ha cominciato a fare tanti gol, è un asset importante. Poi dovesse arrivare un grandissimo club ci si siede e si ascolta, ma non è nostra intenzione cederlo”. Lo riporta Tuttomercatoweb

OFFERTA DAL QATAR PER IKONE