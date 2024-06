Corriere Fiorentino rivela: “Italiano voleva Vranckx, ora c’è concorrenza. Allacciati i rapporti per Pobega”

Che la Fiorentina voglia Aster Vranckx non è più un segreto. Daniele Pradè ha riallacciato i contatti aperti 10 mesi fa per cercare di concretizzare l’arrivo del centrocampista belga. era lo stesso Vincenzo Italiano a spingere per l’ex Milan che ancora adesso piace alla Fiorentina e farebbe comodo al centrocampo di Raffaele Palladino. Sul belga ci sarebbero anche Napoli e Bologna.

Non sarà facile trattare con il Wolfsburg che continua a chiedere 10 milioni, con un Europeo che potrebbe far lievitare il prezzo. Dal canto suo, Pradè ha la possibilità di sfruttare un contratto in scadenza nel 2025. Intanto, rimangono sullo sfondo diversi nomi sempre sul centrocampo. Allacciati i contatti con il Milan per arrivare a Tommaso Pobega, mentre Brescianini rimane un’opzione interessante. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

