Da Milano: “Interesse della Fiorentina per Pobega. Rossoneri aperti ad ascoltare proposte”

Il mercato è alle porte e iniziano a circolare le prime voci di mercato intorno alla Fiorentina. Stando quanto riportato da MilanNews.it, il club viola avrebbe fatto registrare un interessamento per Tommaso Pobega. Il centrocampista rossonero ha bisogno di giocare in questa fase della sua carriera ed il Milan è aperto ad ascoltare eventuali proposte: per ora si sono mosse Torino e Fiorentina. Nell’ultima stagione Pobega è stato lungo ai box a causa di una lesione del tendine retto femorale sinistro che ha inevitabilmente condizionato il suo utilizzo ed il suo rendimento.

