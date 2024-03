Amrabat ai margini, ten Hag punta su un classe 2005. Contro l’Everton gioca soltanto 10 minuti

Continua l’esperienza negativa di Sofyan Amrabat in Premier League. Il centrocampista della Fiorentina, in prestito al Manchester United, la sua destinazione preferita in estate e che di certo ha dato non pochi problemi alla società Viola nella sessione di mercato estivo, sembra sia finito ai margini per il suo scarso rendimento. Di certo l’erroraccio commesso nel derby di Manchester non ha migliorato le cose, avendo letteralmente regalato il gol del 3-1 agli avversari, segnato da Haaland. Oggi i Red Devils sono scesi in campo per la sfida contro l’Everton, ma Amrabat ha trovato spazio soltanto nei minuti finali, entrando al 79′. Erik ten Hag gli ha preferito il centrocampista classe 2005 Kobbie Mainoo, uno dei gioielli delle giovanili, che ha debuttato in prima squadra da titolare il 10 gennaio 2023. Non un bel momento per il centrocampista, una scelta che di certo potrebbe “ridimensionarlo”. In estate probabilmente tornerà a Firenze, dove si deciderà il suo futuro.

