Nazione: “Maguire proposto alla Fiorentina. Lo sponsor? De Gea. Ostacolo ingaggio”

La suggestione corre sul web e sui social. Harry Maguire sembra destinato a lasciare il Manchester United. Occasione per tanti, con intermediari al lavoro da settimane per trovargli una nuova squadra. L’idea di un approdo in Italia pare stuzzicarlo, ma difficilmente qualcuno gli garantirà i quasi 7 milioni di ingaggio che percepisce attualmente. Di sicuro non la Fiorentina, nel novero delle squadre al quale il difensore (pagato dai Red Devils ben 87 milioni di euro) sarebbe stato proposto. Roma, Milan, Napoli, Inter e via discorrendo sarebbero state informate della situazione contrattuale del difensore.

Che a ben vedere a Firenze può avere uno sponsor di tutto rispetto. Quel David De Gea col quale ha condiviso lo spogliatoio dello United e che già in passato ha provato a fare da intermediario per portare in viola Victor Lindelof, promesso sposo della Fiorentina, ma mai arrivato per la mancata cessione di Comuzzo. Le vie del mercato sono infinite. Di sicuro l’ingaggio andrebbe rivisto. Per usare un eufemismo. Lo riporta La Nazione.