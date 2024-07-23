TMW fa il punto su Amrabat. "Lo United lavora per un nuovo prestito o un acquisto a cifre più basse"

TMW ha fatto il punto su Amrabat, tornato alla Fiorentina ma in procinto di lasciare nuovamente il club gigliato

Scaduta l'opzione a favore del Manchester United, Sofyan Amrabat questa settimana ha ripreso la preparazione in vista della prossima stagione. Legato alla Fiorentina da altri due anni di contratto, il centrocampista marocchino dopo l'ultima stagione in Premier League spera di trovare una nuova sistemazione. Magari sempre in Inghilterra. Considera conclusa la sua avventura con la maglia gigliata e aspetta, adesso, che possano arrivare soluzioni valide per il suo futuro.

In questo momento l'opzione più calda è proprio un ritorno al Manchester United. Scaduta l'opzione per esercitare il diritto di riscatto fissato lo scorso agosto a 20 milioni di euro, i red devils stanno comunque valutando la possibilità di riportare Amrabat agli ordini di Ten Hag e stanno lavorando a due possibilità: la prima, la più probabile, è uno nuovo prestito oneroso con diritto di riscatto. La seconda è un acquisto a titolo definitivo, ma a cifre più basse rispetto a quelle pattuite la scorsa estate.

La Fiorentina dal canto suo spera di risolvere il prima possibile questa uscita. E nel frattempo lavora a un nuovo innesto in mezzo al campo: giorni decisivi per l'acquisto dal Monza di Andrea Colpani, un innesto fortemente caldeggiato dal nuovo allenatore viola Raffaele Palladino. Lo scrive TMW.

BUCCCHIONI SU COLPANI

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