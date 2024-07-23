Bucchioni: "Colpani è un giocatore completo, farebbe comodo perché fa la doppia fase e fa gol"

Il noto giornalista ha commentato le varie situazioni legate al mercato della Fiorentina con tanti casi aperti

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni che ha parlato della Fiorentina: "Sono preoccupato perché manca un mese al via e siamo senza centrocampo, non capisco come mai ci troviamo così indietro. Mi aspettavo che nella settimana scorsa qualcuno sarebbe arrivato, invece niente. Va bene se manca un giocatore, però almeno un'ossatura dalla, magari Palladino è tranquillo rispetto a questa situazione, io vedo dei problemi."

Sulla difesa: "Con Pongracic e basta, la Fiorentina non si è rinforzata, al massimo lo scambio è alla pari. Abbiamo perso un giocatore esperto che rappresentava un usato sicuro e hai preso un difensore che ha fatto solo un anno bene a Lecce, magari se prendi Valentini riesci a rinforzare la difesa perché ne esce uno e ne prendi due".

Su Colpani: "Di sicuro è un buon giocatore, porterebbe tanto perché fa la doppia fase, ha qualità e quantità quindi farebbe tanto comodo alla squadra. In più segna e con guasta, è un centrocampista completo e ce ne sono pochi così."

Su Brescianini: "Sarebbe un giocatore valido per la Fiorentina, farebbe comodo anche se non scalda la piazza però è un ottimo prospetto che può fare al caso nostro".

Su Locatelli: "Io l'avrei voluto a Firenze perché è un giocatore che ha esperienza e mentalità, chissene frega se viene dalla Juve. Avrebbe fatto bene qui, ma credo rimanga a Torino a quanto so".

Su Amrabat: "Vuole andare via in tutti i modi, l'abbiamo capito anche dall'anno scorso. La Fiorentina lo avrebbe sempre voluto tenere, ma lui non ne vuole sapere e in più vuole solo lo United. Una situazione particolarissima".

https://www.labaroviola.com/polverosi-con-palladino-nasce-lidea-della-fiorentina-italiana-giovani-e-azzurri-sono-le-parole-chiave/261645/