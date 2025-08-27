De Gea colonna viola, e Ferdinand s'infuria: “Chi l’ha cacciato dallo United andava licenziato!”

Il portiere spagnolo si sta prendendo la scena alla Fiorentina, a Manchester c'è chi invece si mangia le mani

Al netto di un errore nella gara di Domenica scorsa contro il Cagliari, David De Gea ha già fatto innamorare Firenze. Le sue ultime prestazioni, su tutte quella contro il Polissya nell’andata del preliminare di Conference League lo hanno consacrato come uno dei leader della Fiorentina.

E a Manchester, intanto, si respira rimpianto. Tra coloro che più si sono esposti c’è Rio Ferdinand, ex colonna del Manchester United, che non ha usato mezzi termini per attaccare chi ha deciso di non rinnovare il contratto al portiere spagnolo:

“Non avrei mai fatto partire David de Gea, ha detto Ferdinand, non l’avrei mai lasciato andare... è semplice. Non so perché gli sia mai stato permesso di lasciare il club. Chiunque abbia permesso ciò avrebbe dovuto essere licenziato istantaneamente e non avrebbe più dovuto lavorare nel calcio”. Poi ha rincarato la dose: “Non puoi avere con te il Guanto d'Oro ed il miglior giocatore della squadra, e poi dirgli: 'Ascolta, ci vediamo dopo', quando tornerai nel tuo periodo migliore”. Una bocciatura sonora per le scelte dirigenziali dello United, mentre a Firenze De Gea si gode la sua rinascita.