Una bella Fiorentina perde la Snapdragon Cup contro lo United ai calci di rigore, sbaglia Parisi

9 Agosto · 16:24

La lotteria dei calci di rigore ha deciso il match, e la Fiorentina è andata sul dischetto con questi protagonisti: Kean, Fazzini, Sabiri, Ndour, Parisi

La Fiorentina gioca bene e perde solamente ai calci di rigore contro il Manchester United a Old Trafford davanti a 65mila spettatori. La Snapdragon Cup, quindi, la vincono i padroni di casa, ma la viola risulta ostica e compatta, rischiando anche di vincere, andando vicina al gol del 2-1 più volte.

La lotteria dei calci di rigore ha deciso il match, e la Fiorentina è andata sul dischetto con questi protagonisti: Kean, Fazzini, Sabiri, Ndour, Parisi. Quest’ultimo ha sbagliato il rigore decisivo, calciandolo ben angolato, ma intuito e parato dall’estremo difensore turco Bayindir, che ha blindato la sua porta. I Red Devils, invece, sono stati impeccabili dagli undici metri, segnando tutti i rigori. 

