Sportitalia riporta: “Il Milan è interessato a Comuzzo, una cessione del difensore non è da escludere”

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il nome di Pietro Comuzzo resta molto gettonato per varie squadre con un pressing registrato ieri di Sunderland, Nottingham Forrest e Manchester United, ma per quanto detto da Sportitalia con Alfonso Sciascia vicino al mondo rossonero pure il Milan si sarebbe mosso per il difensore viola che la Fiorentina valuta 30 milioni e che già il Napoli voleva a gennaio. Non è da escludere una cessione del centrale friulano qualora arrivasse un’offerta ritenuta valida dalla dirigenza gigliata.