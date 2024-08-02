Dall'Inghilterra: "La Fiorentina ha approcciato De Gea, ma il portiere chiede 6 milioni a stagione"

Secondo il portale inglese TEAMtalk, le richieste di De Gea sono fuori portata per la Fiorentina, nonostante il grande interesse dei viola

David De Gea ha aperto alla Fiorentina. Questa la notizia data ieri da Alfredo Pedullà, con il portiere spagnolo che è svincolato da ormai più di un anno e che gradirebbe un approdo in Italia. Estremo difensore dal passato glorioso con la maglia del Manchester United, De Gea è però anche apprezzato in Arabia Saudita, dove potrebbero assecondare più facilmente le sue richieste economiche.

Infatti, secondo quanto riportato dal portale inglese TEAMtalk, De Gea sta cercando un contratto vicino ai 6 milioni di euro a stagione, una cifra assolutamente fuori portata sia per il Genoa, che non è riuscito a raggiungere un accordo con il portiere, che per la Fiorentina. La società gigliata, infatti, ha approcciato con grande interesse il portiere spagnolo, ma fonti vicino al club dicono che le sue richieste sono considerate "inaccettabili", soprattutto se si pensa che i Viola stanno cercando di ridurre significativamente il proprio monte ingaggi.

PER MCKENNIE SCOGLIO INGAGGIO

https://www.labaroviola.com/tuttosport-mckennie-fiorentina-possibile-entourage-atteso-in-italia-per-superare-lo-scoglio-ingaggio/262785/