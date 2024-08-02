Tuttosport: "McKennie-Fiorentina possibile, entourage atteso in Italia per superare lo scoglio ingaggio"

Secondo Tuttosport, gli agenti di McKennie arriveranno in Italia con l'obiettivo di ridurre la distanza tra Juventus e Fiorentina

Che la Fiorentina sia interessata a Weston McKennie non è un mistero. Non lo è nemmeno il fatto che l'ingaggio estremamente elevato per le casse della Fiorentina sia lo scoglio principale da superare per vedere il centrocampista statunitense in maglia viola. McKennie è stato scaricato da mister Thiago Motta, motivo per cui resta in uscita dalla Juventus, così come altri calciatori bianconeri. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Tuttosport, l'entourage del giocatore è atteso in Italia la prossima settimana, in modo da provare a ridurre la distanza che al momento è presente per portare il calciatore in maglia viola. Per farlo, sarà dunque necessario un abbassamento dell'ingaggio, o una soluzione congiunta tra le due società. Solo così McKennie si potrà vestire di viola, destinazione che pare essere apprezzata dal texano.

NZOLA IN USCITA DALLA FIORENTINA

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