La Nazione scrive: "Nzola via per non meno di 10 milioni, Lecce e Cagliari le opzioni più valide"

Secondo quanto scritto da La Nazione, Nzola lascerà la Fiorentina per non meno di 10 milioni, preferibilmente a titolo definitivo

L'edizione odierna de La Nazione si è concentrata sul giro delle punte in casa Fiorentina, che è stato messo per il momento in secondo piano, almeno in entrata. Gli uomini mercato viola stanno comunque lavorando per piazzare chi è stato ritenuto fuori dalle idee di gioco. Su tutti, M’Bala NZola. Il centravanti angolano è rimasto ad allenarsi a Firenze, mentre la squadra era in tournée in Inghilterra, aspettando gli sviluppi e una collocazione futura.

La linea di Daniele Pradè è quella di una cessione possibilmente definitiva, ma non è escluso che un prestito con diritto di riscatto (obbligatorio) a una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro sia comunque tenuto in considerazione. Ecco perché si è iscritto alla corsa per il giocatore anche il Verona (timide informazioni); ultima squadra in ordine di tempo. Già, perché il Lecce resta l’opzione più valida, con il Cagliari spettatore interessato alla vicenda. Situazione che si potrebbe però sbloccare nell’ultima fase del mercato. Verona, dicevamo, ma anche l’Empoli avrebbe fatto un sondaggio, ma niente di più. Ecco perché alla fine sarà un duello tra giallorossi e isolani.

Anche Kouamé, pur in una condizione diversa da Nzola, ha estimatori, soprattutto all’estero, tra Premier e Bundesliga.

PER PALLADINO DUE REGALI

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