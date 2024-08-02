Gazzetta: "Pronti due regali per la Fiorentina di mister Palladino: sono Tessmann e Gudmundsson"

Secondo la Rosea, la Fiorentina sarebbe pronta a regalare due carichi da 90 a mister Palladino: sono Tessmann e Gudmundsson

Due regali per Raffaele Palladino. A parlarne è La Gazzetta dello Sport, che fa riferimento alle due trattative che potrebbero chiudersi nelle prossime ore e portare a Firenze Tanner Tessmann e Albert Gudmundsson. Per il centrocampista statunitense il ds Pradè ha lavorato alla chiusura con il Venezia, limando gli ultimi ostacoli rimasti (in particolare le commissioni con gli agenti, ndr). La chiusura delle trattative arriverà a breve, per una cifra attorno ai 6 milioni di euro. Il calciatore, attualmente impegnato alle Olimpiadi con la maglia degli USA, si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina non appena tornerà dai Giochi di Parigi 2024.

Il secondo nome è un carico da 90: dopo essere stato vicino a vestire la maglia viola lo scorso gennaio, Albert Gudmundsson potrebbe sbarcare finalmente a Firenze. Il Genoa è pronto a privarsene e spera di incassare una cifra sui 30 milioni di euro. Le parti sono vicine, ma la Fiorentina offre poco più di 20 milioni per l'obbligo di riscatto più un prestito oneroso da versare subito nelle casse dei rossoblù. Per quanto riguarda il giocatore islandese , i viola avrebbero pronto un contratto di 4 anni con opzione di rinnovo per il quinto.

Il mercato viola, dunque, è pronto a decollare. Per mister Palladino è arrivato il momento di studiare le soluzioni anche nel cuore del centrocampo della sua nuova Fiorentina.

GILARDINO SU GUDMUNDSSON

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