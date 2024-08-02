Gilardino: "Gudmundsson? Spero che resti, ma non so cosa accadrà. Ci sono situazioni da valutare"

L'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha parlato anche della situazione legata a Gudmundsson al termine dell'amichevole di ieri sera contro il Brescia, dove il giocatore islandese è rimasto fuori...

L'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha parlato anche della situazione legata a Gudmundsson al termine dell'amichevole di ieri sera contro il Brescia, dove il giocatore islandese è rimasto fuori per tutta la gara per affaticamento muscolare. L'attaccante aveva saltato anche la partita precedente contro il Mantova, ma questa doppia assenza, secondo il giornale, non sembra aver a che fare con il futuro in bilico del giocatore, cercato da Inter e Fiorentina. Queste le parole del tecnico ai microfoni de Il Secolo XIX: "Spero di sentire queste voci fino al 1° di settembre e che poi lui resti con noi. L'ho ripetuto tante volte. Ci sono situazioni da valutare a livello societario e personale del giocatore. Ora è fermo, spero di riaverlo e sono certo che appena rivestirà la maglia del Genoa farà grandi cose come sempre. Non sono un veggente, non so cosa accadrà tra 7-10 giorni, ma ci auguriamo di restare così con qualcuno che venga a completare la rosa".

GAZZETTA: “NICO VUOLE LA JUVENTUS, GIUNTOLI STUDIA L’OFFERTA. MCKENNIE LA CONTROPARTITA PER ABBASSARE IL PREZZO?”

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