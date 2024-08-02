Gazzetta: “Nico vuole la Juventus, Giuntoli studia l’offerta. McKennie la contropartita per abbassare il prezzo?”

La Fiorentina non fa sconti, vuole 35 milioni

Nico Gonzalez è sempre più vicino alla Juventus di Thiago Motta, almeno secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. L'argentino piace sia all'ex Bologna e sia a Giuntoli che adesso devono prepara l'offerta giusta per convincere la Fiorentina. L'argentino piace anche all'Atalanta, ma la Juventus sembra voler fare sul serio. Lunedì ci sarà un incontro tra il giocatore e la Fiorentina per capire le sue volontà e quindi, per chiedere la cessione. Soltanto dopo ciò, la Juventus potrà presentare un'offerta al club di Rocco Commisso.

Intanto, per arrivare ai 35 milioni chiesti dalla Fiorentina, la Juventus potrebbe mettere nella trattativa la carta McKennie. Il centrocampista è un nome che piace tanto alla Fiorentina di Palladino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, LA FIORENTINA PUÒ CHIUDERE PER GUD

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-puo-chiudere-per-larrivo-di-gudmundsson-nelle-prossime-ore-trattativa-calda-col-genoa/262729/