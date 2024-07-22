Dall'Inghilterra: "Ten Hag vuole riportare Amrabat al Manchester United per una cifra diversa"

L'allenatore dei red devils riabbraccerebbe Amrabat per una cifra diversa rispetto a quella pattuita lo scorso anno con la Fiorentina

Da Sky Sports UK le ultime informazioni sul calciomercato del Manchester United che riguardano anche due club italiani. I red devils hanno deciso di non esercitare la clausola da 20 milioni di euro per riscattare Sofyan Amrabat dalla Fiorentina ma - si legge - l'intenzione di Ten Hag è quella di provare a riportare il centrocampista marocchino in Inghilterra per una cifra diversa rispetto a quella pattuita la scorsa estate.

Un'altra idea per il centrocampo dei red devils è Youssouf Fofana, centrocampista della nazionale francese legato al Monaco da un altro anno di contratto. Il calciatore classe '99 è in trattativa avanzata col Milan ma - si legge - occhio al Manchester United. A riportarlo è TMW.

INTERVISTA A PASSARELLA

https://www.labaroviola.com/passarella-a-radio-bruno-volevo-ritirarmi-dal-calcio-alla-fiorentina-poi-linter-mi-ha-convinto-a-continuare/261535/