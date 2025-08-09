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FORMAZIONE FIORENTINA: SOHM TITOLARE CON FAGIOLI. TRIDENTE GUDMUNDSSON-DZEKO-KEAN

La formazione ufficiale della Fiorentina per l'amichevole contro il Manchester United. Calcio di inizio 13.45

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2025 12:54
FORMAZIONE FIORENTINA: SOHM TITOLARE CON FAGIOLI. TRIDENTE GUDMUNDSSON-DZEKO-KEAN - Kean e Dzeko
Kean e Dzeko
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La Fiorentina scende in campo alle 13.45 allo stadio Old Trafford per giocare l'amichevole contro il Manchester United, visibile sia su Dazn che sul sito ufficiale della Fiorentina. Questa la formazione ufficiale viola, il modulo è il 3-4-1-2

De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens, Gudmundsson, Dzeko, Kean

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