Romano: "Interesse in Spagna e Italia per Amrabat. Red Devils vogliono un nuovo accordo con i viola"

L'esperto di mercato fa il punto sulla situazione su Amrabat, che tornerà a Firenze in attesa della sua prossima destinazione

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha parlato della situazione Amrabat-Manchester United sul suo canale YouTube. Queste le sue parole in merito:

"Sofyan Amrabat? Nelle ultime 24 ore il Manchester United ha informato la Fiorentina del fatto che non attiverà l'opzione di acquisto, sulla base dell'accordo della scorsa estate: la cifra era di 10 milioni di euro per il prestito più 2 milioni di bonus con opzione di riscatto. I Red Devils vogliono discutere per trovare un nuovo accordo con la Fiorentina, quindi si svolgeranno colloqui con Amrabat per valutare se c'è la possibilità di ristrutturare formalmente l'accordo. Amrabat ritornerà momentaneamente alla Fiorentina, ma l'idea del Il giocatore è quella di andare a giocare altrove, ecco perché il Manchester United è aperto a discutere nuovi termini. Vediamo se riusciranno a mettersi d'accordo, anche perché c'è l'interesse di altri club, soprattutto in Spagna. Infatti un anno e mezzo fa era vicino al Barcellona. Il Barça anche lo scorso gennaio aveva chiesto informazioni su Amrabat, quindi l'interesse per il centrocampista marocchino è sempre stato molto forte, soprattutto in Italia e in Spagna. Ora sta al Manchester United vedere se riuscirà ad accordarsi diversamente per avere il giocatore o se il centrocampista marocchino andrà a giocare altrove".

DALL’INGHILTERRA: “IL NEWCASTLE METTE NEL MIRINO KAYODE. POTREBBE ESSERE LUI IL SOSTITUTO DI TRIPPIER”

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