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Amrabat ancora disastroso con lo United, dopo un primo tempo imbarazzante viene sostituito

L'ex giocatore della Fiorentina Amrabat fatica in Inghilterra, e la viola rischia che gli inglesi glielo rimandino indietro

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
25 ottobre 2023 12:20
Amrabat ancora disastroso con lo United, dopo un primo tempo imbarazzante viene sostituito -
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Amrabat ancora disastroso con lo United, dopo un primo tempo imbarazzante viene sostituito

Continua il momento no dell'ex centrocampista della Fiorentina Amrabat al Manchester United. Il centrocampista marocchino è partito in difficoltà a causa di un infortunio, e al suo rientro ha trovato ulteriori problematiche legate al ruolo visto che Ten Hag lo schierava terzino. Adesso che è tornato al suo ruolo consueto le cose non accennano a migliorare. Il mediano ha fornito un'altra prestazione terribile ieri nel primo tempo contro il Copenaghen ed è stato sostituito dal suo tecnico con Eriksen. Un momento molto negativo che se dovesse continuare potrebbe esporre la Fiorentina al rischio di ritrovarselo la prossima estate, in una situazione difficile da gestire visto il modo in cui il marocchino ha lasciato la squadra gigliata in questa stagione.

IL PARERE DI JACOBELLI 

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