Corriere dello Sport: “Amrabat, la Fiorentina cercherà di convincerlo a restare. Sullo sfondo il Milan”

La Fiorentina proverà a convincere Sofyan Amrabat a proseguire la sua avventura a Firenze interrotta un anno fa, quando di comune accordo con il club viola il giocatore scelse di accettare l’offerta del Manchester United in prestito a 9,5 milioni di euro con opzione per il diritto di riscatto nell’anno successivo fissata a 20 milioni. Opzione che gli inglesi non eserciteranno, nonostante le speranze del marocchino, rispedendolo al mittente.

La sensazione è che il classe ’96 non accetterà di rimanere alla Fiorentina, che comunque gli illustrerà i progetti futuri sotto la guida di Raffaele Palladino cercando di stimolarne l’entusiasmo e ribadendogli la sua centralità, eventualmente, all’interno del nuovo ciclo. Se Amrabat confermerà la sua intransigenza, si cercheranno destinazioni alternative. Come il Galatasaray, che ultimamente ha mostrato grande interesse raggiungendo un accordo di massima col giocatore. Sullo sfondo c’è anche il Milan. Lo riporta il Corriere dello Sport.

