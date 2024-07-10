Labaro Viola

Il Manchester United pronto a chiudere per Ugarte del PSG. Amrabat sempre più lontano dai Red Devils

Il Manchester sta per chiudere un grande colpo a centrocampo e questo fa pensare che Amrabat non rientrerebbe più nei piani dei Red Devils

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2024 11:26
Il Manchester United pronto a chiudere per Ugarte del PSG. Amrabat sempre più lontano dai Red Devils -
News
Fiorentina
Manchester United
Amrabat
Condividi

Secondo quanto riportato da Foot Mercato e ripreso anche da Fabrizio Romano su X, il Manchester United sembrerebbe pronto a chiudere un grande colpo a centrocampo. Il nome è quello di Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano del PSG, che sembrerebbe essere fuori dai piani dei parigini.

Secondo le ultime notizie, sia il Manchester United che la Fiorentina non sanno ancora cosa riserverà il futuro di Amrabat, ma questa trattativa dei Red Devils sembrerebbe spiegare indirettamente le idee che ha il club inglese sul marocchino. Amrabat, quindi, sembrerebbe "costretto" a raggiungere Firenze e il Viola Park il 15 luglio, con un futuro quasi sicuramente lontano dalla parte rossa di Manchester.

Nazione: "Colpani obiettivo concreto. Il Monza vuole l'obbligo di riscatto"

https://www.labaroviola.com/nazione-colpani-obiettivo-concreto-ora-non-ce-concorrenza-il-monza-vorrebbe-lobbligo-di-riscatto/260224/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok