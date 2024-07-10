Il Manchester United pronto a chiudere per Ugarte del PSG. Amrabat sempre più lontano dai Red Devils

Il Manchester sta per chiudere un grande colpo a centrocampo e questo fa pensare che Amrabat non rientrerebbe più nei piani dei Red Devils

Secondo quanto riportato da Foot Mercato e ripreso anche da Fabrizio Romano su X, il Manchester United sembrerebbe pronto a chiudere un grande colpo a centrocampo. Il nome è quello di Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano del PSG, che sembrerebbe essere fuori dai piani dei parigini.

Secondo le ultime notizie, sia il Manchester United che la Fiorentina non sanno ancora cosa riserverà il futuro di Amrabat, ma questa trattativa dei Red Devils sembrerebbe spiegare indirettamente le idee che ha il club inglese sul marocchino. Amrabat, quindi, sembrerebbe "costretto" a raggiungere Firenze e il Viola Park il 15 luglio, con un futuro quasi sicuramente lontano dalla parte rossa di Manchester.

Nazione: "Colpani obiettivo concreto. Il Monza vuole l'obbligo di riscatto"

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