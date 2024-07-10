Nazione: “Colpani obiettivo concreto, ora non c’è concorrenza. Il Monza vorrebbe l’obbligo di riscatto”

Palladino troverebbe un jolly offensivo prezioso

Andrea Colpani sembra essere il colpo della Fiorentina per la sua trequarti. Il pupillo di Palladino è finito nel mirino dei dirigenti viola che adesso dovranno imbastire una trattativa con il Monza di Galliani e non sarà per nulla semplice. Le possibilità di vedere Colpani con la maglia viola sono davvero concrete. L'esperto dirigente ex Milan ha negato ogni tipo di trattativa con la Fiorentina,ma l'interesse c'è ed è concreto. Il valore del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni. La strada che i dirigenti della Fiorentina potranno intraprendere potrà essere quella del prestito oneroso a 2 milioni con un diritto di riscatto a 20. Anche se il Monza vorrebbe l'obbligo ovviamente.

L'acquisto a titolo definitivo in questa sessione di mercato porterebbe a un piccolo risparmio per serviranno lo stesso 20 milioni per convincere Galliani e il Monza. Con Colpani, Palladino troverebbe un jolly importante per il suo attacco. Una pedina perfetta per il 3-4-2-1. Inoltre, altro aspetto da considerare. La Fiorentina non ha concorrenza sul giocatore, con Inter e Roma che non sembrano interessate. Motivo in più per tentare l'affondo. Lo scrive La Nazione.

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