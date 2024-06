Dall’Inghilterra: “Il Manchester United monitora con attenzione la situazione di Kayode”

Per quanto riguarda le uscite della Fiorentina, occorre tenere d’occhio la situazione di Michael Kayode. Il terzino viola, classe 2004, potrebbe essere una pedina da sacrificare per il mercato in entrata, continuando a puntare su Dodò sulla destra. Secondo Muppetiers, che segue le vicende del Manchester United, i Red Devils sarebbero interessati al giovane talento di casa viola che, ad ottobre, ha rinnovato il suo contratto che lo lega al club fino al 2028. Kayode potrebbe essere una delle chiavi del mercato della Fiorentina, costretta ad intervenire sia a centrocampo che nel reparto offensivo.

RETEGUI NON È IL CENTRAVANTI PREFERITO DA PALLADINO PER L’ATTACCO DELLA FIORENTINA, SI VALUTA ANCHE ALTRO