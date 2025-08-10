10 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:08

De Gea: “Un momento magico, grazie a tutti per l’accoglienza e l’affetto che mi avete dimostrato”

Il portiere viola ha ringraziato i tifosi inglesi che gli hanno tributato un doveroso omaggio nella gara di ieri

Attraverso il suo profilo Instagram, il portiere spagnolo della Fiorentina David De Gea ha parlato dopo l’omaggio tributatogli da Old Trafford durante l’amichevole di ieri a Manchester: “Tornare a casa, a Old Trafford è stato un momento magico per me e per la mia famiglia. Dal profondo del mio cuore vi voglio ringraziare per l’accoglienza e l’affetto che ho ricevuto. Grazie ai tifosi che sono stati con me durante tutta la mia esperienza qui con il club. Le nostre strade si incroceranno di nuovo, ma per oggi abbiamo visto tutto.”

De Gea ha giocato con lo United dal 2011 al 2023 collezionando ben 545 presenze in tutte le competizioni e vincendo 3 Community Shield, un campionato inglese, una Coppa d’Inghilterra e due Coppe di Lega, mentre in Europa ha vinto l’Europa League nel 2017.

