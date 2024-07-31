Corriere dello Sport: "Amrabat via ma solo a titolo definitivo. Fenerbahce il club più vicino"

La Fiorentina ha messo un veto: niente più prestiti per Amrabat

La cessione è la strada più fattibile per quanto riguarda Sofyan Amrabat. La Fiorentina attende offerte ufficiale e ha messo un veto su ogni possibilità di prestito. Il marocchino lascerà Firenze ma solo a titolo definitivo. Per questo motivo il Manchester United, prima scelta del giocatore, ad oggi sembra davvero lontano. Dalla Turchia rimbalza qualche voce sull'interesse del Fenerbahce che sarebbe disposto a mettere sul piatto 12 milioni di euro. Ad oggi, questa sarebbe la situazione preferita da parte della Fiorentina che così potrebbe incassare una cifra importante. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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