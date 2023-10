Disastro Amrabat in Champions, da terzino sinistro fa un pasticcio e il Galatasaray di Torreira vince

Inglesi in copertina, in questo martedì di Champions League, ma per i demeriti. Il Manchester United crolla clamorosamente a Old Trafford contro il Galatasaray, in una serata caratterizzata dagli ex giocatori dell’Inter: un’altra prestazione molto negativa per Onana, con Icardi che decide a modo suo l’incontro dopo aver sbagliato un calcio di rigore poco prima. Sono i Red Devils, come prevedibile, a fare la partita.

Al 17’ gli inglesi passano in vantaggio con Hojlund, all’esordio da titolare in Champions: Rashford parte in posizione regolare, il suo cross è soltanto da spingere in rete di testa per l’ex atalantino. Sei minuti e l’equilibrio è ristabilito col più classico dei gol della vendetta. Zaha fa a sportellate con Dalot, difende il pallone in area e il suo tiro schiacciato beffa Onana, probabilmente fuori posizione.

Dopo essersi visto annullare un gol per fuorigioco, Hojlund firma anche la doppietta: recupera palla sulla trequarti, la difesa non lo tiene e a tu per tu con Muslera lo beffa con un morbido tocco sotto al 67’. Il Galatasaray però pareggia ancora: Icardi lavora bene il pallone che arriva ad Akturkoglu, che controlla in corsa e la piazza dove Onana non può arrivare (71’). Il portiere è ancora protagonista in negativo e indirettamente rischia di decidere l’incontro. Pessimo passaggio per Casemiro, Mertens lo anticipa ed entra in area, il centrocampista stende fallosamente il belga: rigore e secondo giallo.

Dal dischetto si presenta Icardi, che però clamorosamente al 78’ la mette a lato. L’argentino si rifà subito con gli interessi: Amrabat prima sbaglia il lancio, nella ripartenza immediata, Amrabat è troppo arretrato e tiene in gioco Icardi, che da solo davanti a Onana – ancora approssimativo – lo infila con uno scavino (81’). L’ex centrocampista della Fiorentina sta giocando come terzino sinistro in queste partite, e non sta di certo brillando. Lo scrive Gazzetta.it

