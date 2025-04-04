Dall'Inghilterra: "Pietro Comuzzo nel mirino del Manchester United. Altri 4 top club inglesi su di lui"

Secondo il portale inglese Caught Offside, il difensore centrale della Fiorentina è stato osservato per molte partite dal Manchester United.

Secondo quanto riporta il media inglese Caught Offside, il Manchester United starebbe seguendo Pietro Comuzzo da molto vicino, di seguito l'articolo completo:

"L’instabilità difensiva del Manchester United è una delle principali ragioni dietro la loro stagione deludente. La squadra ha sofferto per gli infortuni, ha difensori fuori forma e alcuni giocatori che non sembrano avere un futuro nel club. Con i Red Devils intenzionati a operare cambiamenti significativi nella rosa durante la finestra di mercato estiva, sono già in fase di identificazione dei loro obiettivi.

Secondo fonti di Caught Offside, gli osservatori del Manchester United stanno seguendo da tempo le prestazioni del difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, e i Red Devils potrebbero considerare il difensore italiano come una soluzione a lungo termine. Club come Tottenham, Newcastle United, Chelsea e Arsenal lo stanno monitorando da vicino, colpiti dalla sua intelligenza calcistica e dalle sue abilità nei passaggi.

Il difensore italiano ha dimostrato di avere il profilo ideale del centrale moderno, grazie alle sue prestazioni impressionanti in Serie A, alla sua forza fisica e alla sua visione di gioco. Comuzzo, che ha collezionato 26 presenze in Serie A in questa stagione, è finito nel mirino dei grandi club europei ed è diventato uno dei nomi più chiacchierati del mercato estivo".