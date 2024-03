A gennaio la Juventus e il Barcellona hanno chiesto di prendere Amrabat. No del Manchester

Sofyan Amrabat tornerà alla Fiorentina alla fine di questa stagione. Il prestito con il Manchester United non è andato come ci si aspettava. La formula della sua cessione è stata quella del prestito oneroso di 10 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. La società viola dunque ha già incassato 10 milioni per questa stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nel corso del mercato di gennaio Juventus e Barcellona hanno cercato il marocchino ma il Manchester United ha chiuso tutte le porte ad un addio anticipato e ha deciso di tenere Amrabat fino a giugno. Poi sarà il calciatore con la Fiorentina a decidere il da farsi in vista del prossimo campionato. Ricordiamo che il suo contratto è stato allungato e scadrà nel giugno del 2025.

