Gazzetta: “Amrabat vuole restare in Premier, lo United potrebbe decidere di rinegoziare la cifra per il riscatto”

Amrabat potrebbe portare un bel tesoretto alla Fiorentina

Da Amrabat possono arrivare fondi importanti da poter reinvestire oltre ai 10 milioni già incamerati dal prestito oneroso. Un tesoretto che diverrebbe utile per puntare alle altre operazioni, con il riscatto dei Red Devils che sarebbe decisamente apprezzato da Bagno a Ripoli. La situazione è questa: lo United potrebbe decidere di non riscattare Amrabat e rinegoziare in un secondo momento una trattativa a cifre ribassate, ma la volontà del ragazzo (che può certo contribuire) è quella di continuare a giocare in Premier, senza restare a Firenze. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, GALLIANI RITORNA SU COLPANI

https://www.labaroviola.com/galliani-ritorna-su-colpani-alla-fiorentina-ce-qualche-discorso-in-atto-ma-niente-di-definito/261402/