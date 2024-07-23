VIDEO, Amrabat si allena in palestra da solo, indossando i pantaloncini del Manchester United

Amrabat continua ad allenarsi individualmente in palestra in attesa di conoscere la sua prossima destinazione

Un grosso punto interrogativo sul futuro di Sofyan Amrabat, tornato formalmente alla Fiorentina al termine del prestito con il Manchester United. La volontà del centrocampista è quella di giocare ancora con i Red Devils, che incontreranno la dirigenza viola per ridiscutere l'accordo raggiunto la scorsa estate, dopo aver comunicato al club proprietario del cartellino di non voler esercitare l'opzione di riscatto a quelle condizioni. Intanto la Fiorentina ha incassato 10 milioni di euro del prestito oneroso, ma dovrà comunque trovare una nuova destinazione per il giocatore che è da considerare fuori progetto.

Amrabat, in attesa di conoscere quale sarà la sua prossima destinazione, ha pubblicato una storia Instagram che lo ritrae mentre si allena individualmente in palestra. Il messaggio lanciato del centrocampista marocchino traspare soprattutto dagli indumenti, in particolare dai pantaloncini, i quali richiamano i colori del Manchester United. Nei prossimi giorni la sua situazione potrebbe trovare finalmente degli sviluppi.

ROMANO: “INTERESSE IN SPAGNA E ITALIA PER AMRABAT. RED DEVILS VOGLIONO UN NUOVO ACCORDO CON I VIOLA”

https://www.labaroviola.com/romano-interesse-in-spagna-e-italia-per-amrabat-red-devils-vogliono-un-nuovo-accordo-con-i-viola/261691/