Nazione: “Amrabat? Ipotesi nuovo rinnovo con la Fiorentina e poi altro prestito oneroso. Non verrà riscattato dallo United”

Difficilmente Amrabat si presenterà in ritiro con la Fiorentina

Ancora una manciata di ore (lunedì 22) e si accenderanno i riflettori sul futuro di Amrabat. E la situazione potrebbe diventare un caso delicato da risolvere. Dopodomani infatti è l’ultimo giorno valido per permettere al Manchester United di riscattare il centrocampista marocchino. Riscatto che non arriverà. E questo, anche se la storia fra Amrabat e il club inglese potrebbe non essere finita.

Come? Semplice, il Manchester una volta evitata la pesantezza (economica) di un riscatto milionario, chiamerà la Fiorentina con l’obiettivo di rinnovare il prestito e di rivedersi alla fine della prossima stagione. Ok, il prestito (sicuramente oneroso) potrebbe essere una soluzione convincente per la società viola che però non può permettersi il lusso di far avvicinare Amrabat allo svincolo (contratto in scadenza fra un anno) e perdere a zero euro uno che rimane fra i colpi più costosi della storia viola. La soluzione? Chiamare Amrabat, provare a farlo rientrare per qualche giorno a Firenze (o incrociarlo durante la tournée inglese), e avviare la procedura del rinnovo del contratto. Magari (ma il giocatore lo vorrà?) anche solo per una stagione, arrivare al giugno 2026 e poi sottoscrivere il prestito con il Manchester United. Meglio sarebbe con un diritto di riscatto – questa volta obbligatorio – che di fatto aiuterebbe la società viola e anche lo stesso giocatore a non ritrovarsi fra 10 mesi nella situazione attuale. Possibilità che Amrabat saluti il Manchester e quindi si ripresenti ai nastri di partenza della stagione della Fiorentina? La percentuale in questo senso è decisamente bassa, ma la non si può escludere a priori, visto il rebus che si verrà a creare sul futuro del marocchino da sabato sera, quando la clausola-riscatto scritta sul contratto inglese sarà stata superata dalla sua scadenza. Lo scrive La Nazione.