Pioli: “Stiamo lavorando con positività, ma ora dobbiamo alzare ancora di più il nostro livello di preparazione”

Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Mirko Carmignani

9 Agosto · 16:47

Fiorentinamanchester unitedPioliSohm

Il tecnico della Fiorentina ha commentato la gara odierna in terra inglese dei viola persa ai rigori contro lo United

Al termine del match di Old Trafford tra Fiorentina e Manchester United, ha parlato il tecnico viola Stefano Pioli: “Stiamo lavorando bene perché il gruppo è serio e disponibile a fare quello che chiediamo e sta cominciando a riconoscere le situazioni che abbiamo preparato. C’è ancora da migliorare ed è normale in questo periodo, ma la base che abbiamo è buona e ci stiamo allenando con positività e continuità perché il gruppo è unito. Adesso dobbiamo alzare il livello della preparazione soprattutto mentalmente perché le partite ufficiali non sono lontane e dobbiamo essere pronti già a partire dal preliminare che non sarà semplice contro un avversario che gioca veloce. Ho visto il Polyssia e ha fatto un’ottima prestazione all’andata.”

Prosegue: “A parte Mandragora che ha avuto questo trauma contusivo al ginocchio che gli ha fatto perdere un po’ di lavoro, tutti hanno lavorato con continuità facendo funzionare bene le gambe. Siamo all’inizio, ma la stagione è alle porte e abbiamo da lavorare per correggere le cose che sono andate meno bene, non dobbiamo soffermarci troppo su questa gara perché la prossima in Coppa sarà già dura.”

Su Sohm: “Un giocatore che ha motore e qualità nel gioco e nell’inserimento. Si è presentato da pochi giorni, ma è arrivato con voglia di fare e sarà utile nei nostri schemi. Mi è piaciuto sia in fase di possesso che non possesso.”

Sul tridente: “Possono stare bene insieme, non giocheranno sempre in tre, ma stanno bene in campo anche se devono migliorare su certi automatismi. Abbiamo provato anche altro perché abbiamo tanti centrocampisti bravi ad inserirsi, voglio avere tante scelte offensive e guardare in base all’avversario.”

Sul mercato: “Ne parliamo tra di noi, ma la rosa è quasi pronta ci servono determinate caratteristiche per completare il gruppo. Magari ci può mancare un giocatore simile a Kean in avanti, vedremo con la società.” 

 

